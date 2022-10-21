Кишинёв, 21 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Крупный молдавский бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал сторонников на антиправительственной акции показать властям, что недопустимо нарушать законы. С таким заявлением он 21 октября выступил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он осудил действия правоохранителей, которые 15 октября не пустили протестующих на площадь Великого национального собрания в Кишинёве, где была запланирована акция. В тот же вечер сотрудники полиции разгромили палаточный городок протестующих.

«Дорогие друзья, в прошлое воскресенье власти продемонстрировали, что законы можно попирать без каких-либо последствий. Мы протестовали законно, потому что считали, что это правильно и что мы должны уважать законы, но учитывая, что власти показали нам, что все обстоит совершенно иначе — мы принимаем их игру», — сказал Шор.

Он призвал граждан сопротивляться режиму, который установился в Молдавии, и прийти на акцию протеста 23 октября на площадь Великого национального собрания.

Напомним, партия «Шор» добивается проведения досрочных парламентских и президентских выборов.