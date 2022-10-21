Красноярск, , 14:59 — REGNUM В учебные части Новосибирска и Омска отправлена крупная партия комплектов вещей для мобилизованных из Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти края сформировали 445 индивидуальных комплектов, в которые вошли вещи, необходимые для военнослужащих. Это аптечки, сухой паёк и тёплая одежда (шапки, балаклавы, перчатки, термобельё, спальные мешки).

По словам руководителя краевого агентства по управлению госимуществом Валентина Вернера, комплекты формировались с учётом потребностей воинских частей в конкретных вещах.

Напомним, ранее из Красноярского края в учебные части уже отправляли комплекты вещей для мобилизованных. Туда также входили тёплые вещи и сухие пайки. Кроме того, в Юргу (Кемеровская область) для красноярских мобилизованных доставили кровати, матрасы, одеяла, подушки и постельное бельё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае каждому мобилизованному выплатят по 100 тысяч рублей Семьям мобилизованных помогают власти, волонтёры, общественные организации, неравнодушные жители.

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