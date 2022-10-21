Минск, , 15:32 — REGNUM Белорусская разведка утверждает, что на Западе провели математическое моделирование геополитическое ситуации, итогом которого стала сокрушительная победа. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 20 октября заявил главный редактор журнала «Белорусская думка» Вадим Гигин.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В сутки 6-10 попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны бывш. УССР. Это о том, что происходит. Надо внимательно прислуживаться к информации, идущей от белорусских силовиков, генералов. Они от президента получили карт-бланш делиться информацией», — предупредил публицист.

«Касаемо ядерного оружия: недавно я общался с председателем комитета госбезопасности Белоруссии [Иваном Тертелем — прим. редакции ИА REGNUM]. Он сказал, что, по их информации, на Западе провели математическое моделирование и установили, что Россия уничтожит всех. Это приводит в чувство, это ритм времени. Все в рамках плановой работы совместной региональной группировки войск Союзного государства», — дополнил историк.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что действия политического руководства Польши указывают на подготовку страны к ведению агрессивной войны.