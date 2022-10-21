Ереван, , 14:55 — REGNUM В участии стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в развитии экономики Кубы заинтересованы власти этого островного государства. Об этом 21 октября заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, который проходит в Ереване.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Куба весьма заинтересована в участии стран ЕАЭС в нашем социально-экономическом развитии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал он.

Также Марреро уточнил, что это в первую очередь относится к сферам, которые имеют большой потенциал и представляющих обоюдный интерес, таким как разведка и добыча углеводородов, энергетика и особенно — возобновляемые источники энергии, туризм, сельское хозяйство, транспорт и черная металлургия.

При этом кубинский премьер-министр указал на важность «перспектив сотрудничества в сферах здравоохранения и биотехнологий» Кубы и стран — участниц ЕАЭС.

«Мы, как государство-наблюдатель, вновь подтверждаем нашу готовность вносить свой вклад в достижение целей Евразийского экономического союза, а также консолидацию роли и влияния этой организации на международном уровне», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что экономические механизмы ЕАЭС работают эффективно. Это подтверждает удвоение товарооборота между Арменией и другими странами организации.