Оттава, 21 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министр иммиграции Канады Шон Фрейзер объявил, что 311 афганских граждан были доставлены в Канаду специальным рейсом из Пакистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Zastavki.com Флаг Канады

Фрейзер написал в «Твиттере», что приветствовал афганских граждан в Галифаксе.

На прошлой неделе 326 афганских беженцев были перевезены в Канаду из Таджикистана.

Читайте также: Почти 22 000 афганских граждан были перевезены в Канаду

Министр заявил, что в число просителей убежища входят члены семей афганских переводчиков и тех, кто сотрудничал с миссиями Канады в Афганистане.

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане Канада объявила в прошлом году, что примет 40 000 афганцев.

Шон Фрейзер сказал, что на данный момент в Канаду перевезены 22 581 гражданин Афганистана.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в августе 2021 года и усилением угроз безопасности большое количество афганцев было вынуждено покинуть Афганистан и перебраться в США и страны Европы.

Однако многие из них всё ещё находятся в городах по всему миру, ожидая отправки в конечный пункт назначения.