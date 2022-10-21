София, , 14:53 — REGNUM Новым спикером 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии избран известный болгарский скульптор, член-корреспондент Болгарской академии наук, представитель партии ГЕРБ Вежди Рашидов. Об этом 21 октября сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за его кандидатуру проголосовало простое большинство депутатов Народного собрания.

По словам Рашидова, он намерен «обеспечить нормальную и стабильную работу» высшего законодательного органа страны.

Напомним, новое болгарское Народное собрание начало свою сессию 19 октября нынешнего года. За последние три дня нардепы пытались избрать своего руководителя четырежды.