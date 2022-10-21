София, 21 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Новым спикером 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии избран известный болгарский скульптор, член-корреспондент Болгарской академии наук, представитель партии ГЕРБ Вежди Рашидов. Об этом 21 октября сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, за его кандидатуру проголосовало простое большинство депутатов Народного собрания.

По словам Рашидова, он намерен «обеспечить нормальную и стабильную работу» высшего законодательного органа страны.

Напомним, новое болгарское Народное собрание начало свою сессию 19 октября нынешнего года. За последние три дня нардепы пытались избрать своего руководителя четырежды.