Москва, 21 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Высказывания авторитетных руководителей крупнейших американских корпораций прямо противоречат позиции президента США Джозефа Байдена, который постоянно уверяет, что Штаты избегут рецессии, а их экономика прочно стоит на твердом фундаменте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Trevor cokley Илон Маск

«В начале августа руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск стал одним из первых капитанов мировой экономики, опубликовавших мрачные экономические прогнозы. Он заявил, что впереди американскую экономику ждет рецессия, которая продлится не менее 18 месяцев, — сказал Ильинский. — 19 октября Маск опять предупредил мировую общественность о стремительном приближении экономического шторма, который уже поразил экономики ЕС, а его первые признаки уже отчетливо видны в Китае в форме резкого замедления темпов роста национальной экономики и развития глубокого кризиса на рынке недвижимости. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на прошлой неделе заявил, что к середине 2023 года в США начнется острая фаза рецессия из-за высоких процентных ставок, безудержной инфляции, последствий кризиса [на территории б. УССР] и пока еще неизвестных последствий политики количественного ужесточения Федеральной резервной системы».

Кроме того, Ильинский обратил внимание на то, что цифровой гигант Google уже в сентябре начал готовить корпорацию к самым сложным макроэкономическим условиям за последнее десятилетие.

«Генеральный директор материнской компании Google Alphabet Сундар Пичаи уже приступил к радикальным мерам по сокращению расходов, включая массовые увольнения персонала, несмотря на текущую высокую операционную прибыль компании, — сказал Ильинский. — Эти высказывания и действия авторитетных руководителей крупнейших американских корпораций прямо противоречат позиции президента Байдена, который постоянно уверяет американских избирателей, что США избегут рецессии, а экономика Соединенных Штатов под управлением администрации Белого дома прочно стоит на твердом фундаменте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что длительность рецессии американской экономики может составить десятилетия.