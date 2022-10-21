Москва, 21 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Тотальная газификация страны — это огромная государственная программа. Причём в неё входят и легкогазифицируемые, и так называемые трудногазифицируемые места, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. Комментируя известие о низких темпах социальной газификации в Алтайском крае, он пояснил:

Газ

«Есть территории, где в нормальных условиях при простом экономическом расчёте тянуть трубу нецелесообразно. Тем не менее такие места всё равно попадают в программу газификации. Устроено все это следующим образом: в каждом регионе под руководством губернатора формируется штаб по газификации, в котором собирают заявки с мест, желающих газификации. При этом все населённые пункты автоматически попадают в программу, а промышленные предприятия могут подать заявку, если они считают, что им это необходимо. Либо не подавать, если, например, они работают на отходах деревообрабатывающего производства.

Оператором программы назначен Газпром, средства выделяются из Фонда национального благосостояния. Пилотным регионом в этой программе выбран Ханты-Мансийский автономный округ. На его базе сейчас идёт разработка планов, как реализовать программу. Прорабатываются разные варианты газификации: пропан-бутаном, сжиженным газом и т.д., для того, чтобы у нас в стране везде был газ.

Нередко звучит вопрос, а нужно ли газифицировать всю страну? У нас есть ряд угледобывающих регионов, например, Кемерово. Конечно уголь там дешёвый, он активно используется и в котельных, и в частных домохозяйствах, и на предприятиях. Поэтому газификация этих территорий в некотором смысле угольщикам вредит.

Есть другая ситуация. Она возникает часто на промышленных предприятиях, которые используют отходы, например, деревообрабатывающего производства. Тут, вероятно, газификация не очень нужна, поскольку параллельно с выработкой энергии решается ещё и вопрос утилизации этих отходов.

Но если всё-таки думать про экологию, про здоровье людей, то в будущем даже эти регионы, на мой взгляд, надо газифицировать. На сегодняшний момент газ — это самое экологически чистое топливо, если не брать во внимание альтернативные источники энергии, поскольку они могут являться по определению только вспомогательными. Поэтому газ нужно тянуть везде, куда только можно дотянуть. Воздух в нашей стране от этого станет чище.

При этом газификация территорий страны позволит открыть новые перспективы для внутренних потребителей газа. Президент РФ говорил, что мы должны ориентироваться прежде всего на внутреннее потребление. К 2030 году оно должно быть больше, чем экспорт. К этому добавляется еще и тот факт, что Газпром добывает газа много, а экспортировать его особо некуда. Газопроводы, которые на сегодняшний момент работают, намного меньше, чем возможности Газпрома по добыче. Поэтому развитие внутреннего рынка абсолютно правильная мысль. Давно надо было этим заниматься и покончить с ситуацией, когда Европа снабжается русским газом, а сравнительно недалеко от Москвы есть деревни, в которых газа нет. Если эту программу реализуют в том виде, в котором она изначально заявлена, это будет просто прекрасно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября о провальных темпах газификации в Алтайском крае известила пресс-служба Народного фронта: из поступивших 32 083 заявок технологическое присоединение осуществлено к 2110 домовладениям, а это только 5,2% от скорректированного плана.

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