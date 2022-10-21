Ульяновск, 21 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику колонии. Его признали виновным в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что бывший сотрудник исправительной колонии № 9 предложил жене одного из заключённых за 110 тыс. рублей оказать содействие в смягчении наказания. По данным правоохранителей, первую часть сумму в размере 50 тыс. рублей он получил вечером 7 июня 2022 года.

Обвинительный приговор вынесен по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Суд назначил 3,5 года колонии общего режима и 770 тыс. рублей штрафа с лишение права три года занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы.

Напомним, что в октябре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что чиновники должны уведомлять в течение пяти дней обо всех случаях обращения к ним для склонения к совершению коррупционных правонарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее под уголовное преследование по факту получения взятки в общей сумме 1 млн рублей попал бывший чиновник администрации Ульяновска. В сентябре 2022 года решением суда он получил четыре года колонии.

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