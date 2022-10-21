Москва, , 14:49 — REGNUM Длительность рецессии американской экономики может составлять десятилетия, а не месяцы, на что надеются демократические власти США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Джозеф Байден Marc Nozell

«Пока президент США Джозеф Байден безустанно называет официально подтвержденное сжатие американской экономики термином «замедление роста», капитаны американского бизнеса прямо предупреждают о неизбежной грядущей рецессии в стране, — сказал Ильинский. — Генеральный директор крупнейшей американской финансовой корпорации Goldman Sachs Дэвид Соломон недавно заявил, что существует высокая вероятность перехода экономики США в состояние рецессии и призвал инвесторов быть готовыми к плаванию в условиях жестокой финансовой бури».

В этих условиях, как полагает Ильинский, американским инвесторам стоит выбрать более консервативное отношение доходность-риск и снизить зашкаливающую склонность к рискам в своих спекулятивных операциях.

«Соломону вторит основатель и председатель правления Amazon Джефф Безос, один из богатейших людей мира. Он полностью согласен с мнением Соломона и предлагает американцам в этих условиях намертво задраить все люки, чтобы бурные воды рецессии не пустили гигантский корабль американской экономики ко дну», — отметил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил о признаках технической рецессии в экономике США.

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