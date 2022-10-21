Кампала, , 14:48 — REGNUM Угандийский суд вынес пожизненный приговор мужчине, пойманному с почти 10 кг слоновой кости, сообщили власти в пятницу 21 октября. Это самое суровое наказание в стране за нарушение законов о дикой природе.

Бивни слона skeeze

Суд по делам дикой природы приговорил Паскаля Ачибу к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в незаконном владении слоновой кости, так как слоны относятся к охраняемым видам животных, говорится в заявлении государственного Управления дикой природы Уганды (UWA).

Ачиба был арестован в январе 2022 года в пригороде столицы. При нем находилось два фрагмента слоновьих бивней весом 9,55 кг.

Глава UWA Сэм Мванда назвал приговор «знаковым достижением в борьбе с незаконной торговлей дикими животными».

Браконьерство и незаконная торговля дикими животными и материалами из их останков широко распространены в Уганде, где полиция часто изымает партии слоновой кости, рогов носорога, чешуи панголина и других тому подобных материалов.

Ранее Ачиба уже отбыл полуторагодовое тюремное заключение за хранение четырех фрагментов слоновой кости. Поэтому на сей раз суд вынес ему пожизненный приговор, так как он является «закоренелым преступником», говорится в заявлении суда.

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