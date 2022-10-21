Москва, , 14:47 — REGNUM Невиданная ранее сверхжёсткая денежно-кредитная политика Федерального резерва, направленная на обуздание рекордной инфляции, одновременно накидывает смертельную удавку на все виды хозяйственной деятельности всех домохозяйств и корпораций в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё большее число влиятельных руководителей крупнейших финансово-промышленных корпораций делают публичные заявления о высокой вероятности наступления экономической рецессии и высказывают глубокие сомнения в правильности, результативности и эффективности экономической и монетарной политики властей США, — констатировал он. — Невиданная ранее сверхжёсткая денежно-кредитная политика Федерального резерва, направленная на обуздание рекордной инфляции, одновременно накидывает смертельную удавку на все виды хозяйственной деятельности всех домохозяйств и корпораций в США. Экономическое падение продолжается уже полгода, при этом валовой внутренний продукт — самый широкий показатель товаров и услуг, производимых в стране, — сократился на 1,6% зимой и на 0,6% весной, что свидетельствует о начале технической рецессии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, властям США всё сложнее поддерживать потребительский спрос при росте инфляции.

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