Москва, 21 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Невиданная ранее сверхжёсткая денежно-кредитная политика Федерального резерва, направленная на обуздание рекордной инфляции, одновременно накидывает смертельную удавку на все виды хозяйственной деятельности всех домохозяйств и корпораций в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Всё большее число влиятельных руководителей крупнейших финансово-промышленных корпораций делают публичные заявления о высокой вероятности наступления экономической рецессии и высказывают глубокие сомнения в правильности, результативности и эффективности экономической и монетарной политики властей США, — констатировал он. — Невиданная ранее сверхжёсткая денежно-кредитная политика Федерального резерва, направленная на обуздание рекордной инфляции, одновременно накидывает смертельную удавку на все виды хозяйственной деятельности всех домохозяйств и корпораций в США. Экономическое падение продолжается уже полгода, при этом валовой внутренний продукт — самый широкий показатель товаров и услуг, производимых в стране, — сократился на 1,6% зимой и на 0,6% весной, что свидетельствует о начале технической рецессии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, властям США всё сложнее поддерживать потребительский спрос при росте инфляции.