Самара, , 14:49 — REGNUM Целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД пройдут в предстоящие выходные дни (22 и 23 октября) в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инспектор ГИБДД Mvd.ru

Сообщается, что сотрудники ГИБДД выйдут на усиленный режим несения службы.

Отмечается, что особое внимание специалисты уделят водителям, которые управляют автомобилями в нетрезвом состоянии.

«В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего», — сообщает пресс-служба.

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