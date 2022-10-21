Минск, , 14:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов лично встретиться с представителями спецслужб киевского режима. Об этом он заявил журналистам 21 октября на полигоне в Брестской области.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в сети появились сообщения о том, что СБУ объявила белорусского лидера в розыск. Позднее в СБУ опровергли эту информацию.

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», — сказал Лукашенко.

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