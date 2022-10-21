Тбилиси, 21 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Введение Киевом санкций в отношении семьи и окружения крупнейшего в Грузии бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская Мечта» Бидзины Иванишвили нужно расценивать как новую попытку втянуть Грузию в войну. С таким заявлением выступила 21 октября вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.

Alexander Imedashvili Тея Цулукиани

«Главным приоритетом нашего правительства сегодня является мир, стабильность и сохранение ситуации, в которой находится наша страна. Это жизненно важно для выживания нашего государства и нации», — сказала Цулукиани.

Она подчеркнула, что попытки Киева вынудить Грузию начать войну с Россией не увенчаются успехом. Вице-премьер также выразила сожаление, что киевский режим говорит о дружеских отношениях с Тбилиси, но «принимает столь враждебные решения».

Напомним, в санкционный список Киева попали жена Иванишивили Кетеван Хараидзе, его брат Александр Иванишвили, а также двоюродный брат Уча Мамацашвили с сыном Тате Мамацашвили. Кроме того, санкции ввели против российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Якобашвили.