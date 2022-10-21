Сеул, 21 октября 2022, 14:47 — REGNUM 20 октября министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп посетил одно из подразделений стратегического командования ракетных войск, проверив боеготовность и поддержав военных на местах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оборонного ведомства.
Южнокорейский военный дал указание сохранять готовность к любым вариантам развития ситуации, а в случае необходимости незамедлительно дать жёсткий ответ с применением высокоточного ракетного оружия, не уступающего лучшим мировым аналогам.
Министр подчеркнул важность укрепления боевого духа военнослужащих и повышения их боеготовности посредством учений, максимально приближенных к реальным боевым условиям.