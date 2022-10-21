Сеул, 21 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. 20 октября министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп посетил одно из подразделений стратегического командования ракетных войск, проверив боеготовность и поддержав военных на местах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

Южнокорейский военный дал указание сохранять готовность к любым вариантам развития ситуации, а в случае необходимости незамедлительно дать жёсткий ответ с применением высокоточного ракетного оружия, не уступающего лучшим мировым аналогам.

Министр подчеркнул важность укрепления боевого духа военнослужащих и повышения их боеготовности посредством учений, максимально приближенных к реальным боевым условиям.