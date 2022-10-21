Казань, , 15:00 — REGNUM В столице Татарии в течение недели на разных маршрутах будут обкатывать низкопольный трамвай, произведенный в Ижевске. Для работы на нем обучение прошли три водителя, сообщает 21 октября МУП «Метроэлектротранс».

Ижевский трамвай t. me/metroelectrotranskzn

Вагон уже обкатали по маршруту №5. В пятницу, 21 октября с 15:00 (мск) трамвай будет курсировать по маршруту №7. Пассажиров просят поделиться мнением о поездке в новом трамвае.

Трамвай ижевского производства улучшен на основе чешских вагонов «Татра Т-3». У него низкий уровень пола в средней части вагона, что облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров и граждан с колясками. В вагоне предусмотрены 31 сидячее и 106 стоячих мест.

Напомним, для наращивания объемов производства троллейбусов и трамваев в России промышленности нужны заказы, а регионам страны деньги на эти заказы, считает министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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