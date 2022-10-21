Москва, , 14:41 — REGNUM Для развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходима разработка отдельной государственной программы, в национальных проектах должны появиться отдельные федеральные проекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе заседания круглого стола с участием бизнес-ассоциаций.

Леонид Слуцкий Zhirinovskiy2012.ru

«В национальных проектах (не только экономической и инфраструктурной направленности) должны появится отдельные федеральные проекты, посвященные новым территориям. Что касается нацпроекта по развитию предпринимательской инициативы, то в первую очередь, нужно работать с созданием центров «Мой бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП», — завил Слуцкий в ходе круглого стола с участием бизнес-ассоциаций.

Эта инфраструктура уже показала свою эффективность для малого и среднего бизнеса, подчеркнул он.

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