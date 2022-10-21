Рим, , 14:46 — REGNUM Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, в будущем её ждёт падение добычи. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в эфире итальянского телеканала Rainews24.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Европа для России — самый крупный энергетический рынок, очень важный и надёжный клиент. На это рынок приходится 75% экспорта российского природного газа, поступало туда и 55% нефти.

«Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», — подчеркнул Бирол.

Директор МЭА полагает, что Россия столкнётся логистическими и экономическими проблемами, когда будет искать новых клиентов. Так, на перевод поставок в Китай уйдёт десять лет.

Месторождения в России сложно разрабатывать, для этого нужны технологии и инвестиции. Из-за нехватки инвестиций производство газа и нефти упадёт.

«Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву, и для России это только начало», — заключил Бирол.

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