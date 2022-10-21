Амстердам, 21 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В результате столкновения парома и водного такси в Нидерландах два человека погибли и ещё один ребёнок числится как пропавший без вести. Об этом 21 октября сообщили власти региона страны на своей странице в одной из соцсетей.

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«Два человека погибли в результате инцидента. Кроме того, 12-летний ребенок числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала Omrop Fryslân, трагический инцидент произошёл утром 21 октября в Северном море в западном направлении от острова Терсхеллинг. На борту парома было 27 человек, на борту водного такси — семь человек. Причины происшествия пока неизвестны, на месте катастрофы работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Чукотке на берегу реки Хатырка обнаружили тела трёх человек, по этому факту проводится доследственная проверка