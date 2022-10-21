Шебекинский район, Белгородская область, 21 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Под массированный обстрел ВСУ попало 21 октября село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Село Муром после обстрела

Огнём повреждены социальные гражданские объекты — школа, детский сад, Дом культуры и частные жилые дома. Основную часть жителей села вывезли ещё вчера, люди разместились у родственников и во временном пункте размещения.

«Слава богу, нет пострадавших и раненых. Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, село Муром было обстреляно накануне, серьёзные разрушения зафиксировали в офисе семейного врача, ДК и детском саду.