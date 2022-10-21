Рыбинск, Ярославская область, 21 октября 2022, 14:57 — REGNUM В Ярославской области объявили конкурс на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Об этом глава города Дмитрий Рудаков сообщил в социальных сетях.
Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин пообещал Валентине Терешковой выделить на капремонт моста через Волгу в Рыбинске 2,5 млрд рублей. Позже сумма сократилась до 1,5 млрд. В итоге Минстрой утвердил контракт на 3,3 млрд рублей.
Планируется, что основные работы начнутся весной 2023 года, а завершатся — до середины лета 2024-го. В течение всего ремонта полностью движение на мосту перекрываться не будет.
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