Рыбинск, Ярославская область, , 14:57 — REGNUM В Ярославской области объявили конкурс на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Об этом глава города Дмитрий Рудаков сообщил в социальных сетях.

Мост в Рыбинске Игорь Громов

Напомним, в прошлом году президент Владимир Путин пообещал Валентине Терешковой выделить на капремонт моста через Волгу в Рыбинске 2,5 млрд рублей. Позже сумма сократилась до 1,5 млрд. В итоге Минстрой утвердил контракт на 3,3 млрд рублей.

«Цена контракта, которую удалось отстоять в Минстрое, достаточна для того, чтобы мост в Рыбинске стал безопасным и по-прежнему выполнял свою функцию. Организации, желающие принять участие в конкурсе и имеющие соответствующий опыт аналогичных работ, могут заявить об этом до 8 ноября. 10 ноября подведем итоги», — сказал Дмитрий Рудаков.

Планируется, что основные работы начнутся весной 2023 года, а завершатся — до середины лета 2024-го. В течение всего ремонта полностью движение на мосту перекрываться не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обещал Терешковой деньги на реконструкцию моста в Рыбинске