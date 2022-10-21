Новокузнецк, Кемеровская область, 21 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Большинство руководителей высшего уровня ЕС и США специально подбирают под кризисные годы и для неминуемой отставки. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Экономический кризис, падение уровня жизни, холодные квартиры зимой, ограбление Евросоюза США… — это нынешняя реальность коллективного Запада. Естественно, возникает общественное недовольство, которое надо чем-то купировать. Делать это будут через отставку таких невзрачных политиков как Элизабет Трасс. Чем-то она Урсулу фон дер Ляйен напоминает, которую обвиняют в непомерных тратах на вакцины Pfizer, — отметил эксперт. — Тут ещё такой немаловажный момент всплывает, по моему мнению. Смерть Елизаветы II была ожидаема. Судя по новостным материалам, к ней заранее готовились. Как-то Бориса Джонсона аккуратно перед кончиной королевы заблаговременно убрали с поста премьер-министра, а сейчас снова прочат его на это место. Видимо, перспективный политик не должен был ассоциироваться с всеобщим трауром, а на роль громоотвода была поставлена Элизабет Трасс».

Полухин считает, что «происходит измельчание английской демократии».

«Страна теряет устойчивость и перспективу. Причём западному обывателю вполне комфортно, что их странами правят политики с амплуа неудачника и недотепы, как образ у мультяшных героев Микки Мауса и Дональда Дака», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке.