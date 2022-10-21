Москва, 21 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Освободить бизнес, работающий в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, от уплаты федеральных налогов и сборов предложил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

В ЛДПР заявили о поддержке инициативы о создании единой свободной экономической зоны на территории новых субъектов РФ.

«Тут необходимо будет заняться подготовкой отдельного федерального закона, где прописать льготный режим для предпринимательской деятельности, в том числе таможенных сборов и платежей, особенности привлечения и освоения инвестиций и так далее», — отметил Слуцкий в ходе круглого стола с бизнес-ассоциациями.

Необходимо предусмотреть освобождение от уплаты федеральных налогов и сборов, убежден депутат.

«Минимум на 10−15 лет. Сейчас важнее их оставлять в региональных бюджетах, эти деньги будет на что потратить», — констатировал Слуцкий.

Парламентарий также предложил подумать над механизмами компенсации для компаний, которые придут работать на новых территориях и могут пострадать от санкций.

«Это касается в том числе международного бизнеса и иностранных инвестиций. Мы должны создать привлекательные условия, чтобы работать в России было выгоднее, чем не работать. У нас и по линии ЛДПР, и по линии комитета Государственной думы по международным делам сложились достаточно продуктивные связи с представителями иностранных государств, будем стараться их конвертировать в пользу развития новых территорий», — заверил Слуцкий.

Кроме того, по мнению депутата, следует обратить серьезное внимание на кадровое обеспечение.

«Много квалифицированных работников уехало. Тут считаем возможным посмотреть опыт кадрового рекрутинга на Дальний Восток. Конечно, первостепенный фактор — это создание рабочих мест, где, например, молодые специалисты могли бы реализоваться. Но не маловажный фактор и сопутствующие меры поддержки: обучение, жилье и подъемные», — перечислил Слуцкий.