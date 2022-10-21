Кабул, 21 октября 2022, 14:37 — REGNUM В Кабульском университете талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили для девушек выбор некоторых направлений обучения на уровне магистра. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские студентки
Афганские студентки
U.S. Embassy Kabul

Согласно объявлению, опубликованному университетом, девушки не могут поступать в магистратуру в области инженерии, информатики, менеджмента, торговли и сельского хозяйства.

Однако, в других областях, в которых университет принимает студенток в магистратуру, определена равная квота для студентов мужского и женского пола.

Администрация Кабульского университета не представила разъяснений по поводу ограничений для студенток, подающих заявки в магистратуру в вышеупомянутых областях.

Ранее министерство высшего образования также ввело запрет на поступление в вузы для девушек по специальностям сельскохозяйственное машиностроение, ветеринария, нефть и газ, разведка полезных ископаемых и геология.