Москва, 21 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Задачи, которые были поставлены перед Магаданской областью в рамках частичной мобилизации, выполнены, также сделаны вывод из допущенных во время её проведения ошибок. Об этом 21 октября заявил губернатор региона Сергей Носов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы», — сказал он.

Также Носов указал, что призванным в рамках частичной мобилизации и воинам-контрактникам, которые принимают участие в спецоперации ВС РФ, и их семьям оказывается поддержка.

Кроме того, губернатор Магаданской области утончил, что регион выстроил взаимодействие с Восточным военным округом для совместного решения всех возникающих сложностей и выполнения поставленных задач.

При этом он подчеркнул, что жители региона, невзирая на удалённость от зоны спецоперации, внимательно следят за происходящими там событиями.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что проблема алкоголизма в России решаема и это делается не с помощью запретов, а в том числе с помощью возможности заняться саморазвитием, интересным делом или хобби.