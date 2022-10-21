Минск, 21 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Белоруссия не собирается ни с кем воевать, заявил 21 октября президент республики Александр Лукашенко в ходе осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что закончить плановую работу по сверке учетных данных военнообязанных минобороны Белоруссии планирует до конца текущего года.

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