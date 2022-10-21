Амстердам, , 14:35 — REGNUM Парламент Нидерландов принял резолюцию, в которой говорится, что Нидерланды должны выступить против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне без границ, сообщает портал EURACTIV.

Шенгенская виза Marco Verch Professional Photographer

Новость появилась вскоре после того, как Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны — члены Шенгенской зоны разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к зоне свободного передвижения без дальнейших проволочек.

Депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин’т Велд выразила сожаление по поводу этого решения, отметив, что ее партия, в отличие от других, поддерживает вступление этих стран в Шенгенскую зону.

Голландские депутаты обратились к правительству с просьбой наложить вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенскому договору, так как сначала они хотят проанализировать эффективность правового государства и снижение уровня коррупции и организованной преступности в обеих странах.

Выступая перед журналистами по прибытии в Европейский совет в пятницу 21 октября, президент Болгарии Румен Радев заявил, что София и Бухарест стали заложниками внутренней голландской политики.

«Самое главное, что все страны поддерживают Болгарию», — сказал он, сославшись на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и рядом других лидеров стран Шенгенской зоны.

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