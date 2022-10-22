Тбилиси, , 18:20 — REGNUM В Высший совет юстиции Грузии объявлен конкурс на замещение пяти вакантных мест, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Оноре Домье. Люди правосудия

В настоящий момент на пять вакансий подано 32 заявки. Среди претендентов восемь женщин.

Высший совет юстиции, созданный в 2007 году, обеспечивает независимость и эффективность общих судов, проводит квалификационные экзамены, назначает и увольняет судей. Совет состоит из 15 человек. Его возглавляет по должности председатель Верховного суда страны. Восемь человек избираются Конференцией судей Грузии, пять человек на конкурсной основе избираются парламентом, а ещё один человек на конкурсной основе назначается президентом. Все члены Высшего совета юстиции назначаются на четырёхлетний срок.