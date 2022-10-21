Херсон, , 14:34 — REGNUM Паромная переправа в Херсоне продолжает работать, несмотря на обстрелы киевского режима. Об этом сообщают 21 октября власти Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Организованный вывоз жителей продолжается. В телеграм-канале администрации Херсонской области публикуются адреса, откуда жители могут перебраться водным транспортом на левый берег, а также автобусами в другой российский регион. Жителей Херсона настоятельно просят покинуть город.

Как сообщало ИА REGNUM, организованный вывоз населения из районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, начался с 19 октября. Поздно вечером 20 октября колонна на переправе в Херсоне попала под обстрел киевских боевиков. Погибли четыре человека, 13 ранены.