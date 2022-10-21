Белград, , 16:14 — REGNUM Визит спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара в Приштину был «полезным и продуктивным». Об этом говорится в комментарии, который посольство США в Приштине опубликовало 21 октября.

Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар Rs.usembassy.gov

На своей странице в «Фейсбуке» посольство опубликовало несколько фотографий со встречи Эскобара с президентом и премьер-министром сепаратистского Косово Вьосой Османи и Альбином Курти, с представителями оппозиции и епископом Рашско-Призренским Сербской православной церкви Феодосием.

«У заместителя помощника госсекретаря США и спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара был продуктивный визит в Косово на этой неделе», — говорится в комментарии американского дипломатического представительства.

Напомним, что во время визита в Приштину Эскобар заявил, что решение косовского вопроса — это «дело недель, а не месяцев».