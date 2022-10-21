Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюменской области с 1 января 2023 года повысятся тарифы на проезд по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном общественном транспорте. Об этом сообщает региональный департамент тарифной и ценовой политики.

Изменение стоимости в пригородном и междугородном общественном транспорте в Тюменской области с 1 января 2023 года Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области

Стоимость проезда по вышеуказанным маршрутам увеличится на 4,3%.

«Рост тарифов соответствует индексу роста цен на платные услуги населению по прогнозу Минэкономразвития России, учтенному при разработке прогноза социально-экономического развития Тюменской области», — отмечают в департаменте.

В ведомстве напоминают, что для сдерживания роста тарифов для населения и обеспечения доступности транспортных услуг правительство региона возмещает перевозчикам выпадающие доходы, а отдельным категориям граждан устанавливается проезд по льготной стоимости.