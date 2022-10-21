Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербург замыкает топ-10 регионов России с самыми высокими платежами за жилищно-коммунальные услуги. Горожанам приходится отдавать ежемесячно в среднем около 2,7 тыс. рублей, подсчитали аналитики «МТС банка» на основе исследования данных с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

В первой тройке рейтинга — Якутия (4,1 тыс. рублей), Магаданская (4 тыс. рублей) и Московская (3,7 тыс. рублей) области. В Москве средний чек на оплату ЖКХ составил 3,4 тыс. рублей, в Ульяновской и Псковской областях — 3,1 тыс. рублей, а в Ставропольском крае — 2,9 тыс. рублей. Санкт-Петербург замыкает десятку со средним платежом за коммунальные услуги в 2,7 тыс. рублей. Добавим, что меньше всего платить за ЖКХ приходится жителям Пензенской области — менее 1 тыс. рублей.

«В большинстве регионов с самым маленьким средним чеком более теплый климат, чем в регионах, где средний чек максимальный», — пояснили в «МТС банке» добавив, что четырехкратная разница в среднем чеке также объясняется тем, что часть жителей оплачивает всю или большую долю коммунальных услуг одним платежом управляющей компании, а другая — по отдельности, напрямую ресурсным компаниям, что снижает средний чек.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Петербурге выросли тарифы на теплоснабжение (туда входит отопление и горячее водоснабжение) на 3,6%, газ (3,3%) и электроэнергию (5%). Кроме того, 1 декабря 2022 года правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ, предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

Добавим также, что с 2023 года петербуржцам начнет поступать квитанция от единого расчётного центра, где будут собраны все платежи за коммунальные услуги. Платёжный документ будут вводить постепенно. Собственникам будут приходить белая и розовые квитанции. В качестве расчётного центра будет указан «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».