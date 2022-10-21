Анкара, , 14:31 — REGNUM Отправка миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Армению для мониторинга ситуации на границе с Азербайджаном — это попытка ОБСЕ навязать свою позицию. С таким заявлением 21 октября выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в провинции Мерсин, передаёт Anadolu Ajansı.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«На протяжении многих лет они лишь затягивали процесс. А сегодня при отправке миссии или наблюдателей пытаются игнорировать позицию Азербайджана. Налицо стремление поддержать Армению», — сказал Чавушоглу.

От также обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей. Министр подчеркнул, что продвижение урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном будет способствовать переговорам Турции с Арменией. По мнению Чавушоглу, успешный исход этих вопросов якобы наиболее выгоден для Европы.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после победы в Нагорном Карабахе в 2020 году постоянно критикует Минскую группу ОБСЕ. По его мнению, эта международная структура только затягивала разрешение конфликта.

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