* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 21 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат уже несколько дней не работают апелляционный суд и суды первой инстанции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В уведомлении, которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили в апелляционном суде Герата, говорится, что его деятельность приостановлена с 14 октября до дальнейшего уведомления.

Согласно источникам, мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвал судей провинции в Кандагар.

Источник из числа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подтверждает, что деятельность судов Герата приостановлена на десять дней.