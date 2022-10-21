Москва, 21 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В связи с упразднением Ростуризма у Минэкономиразвития больше возможности продавить распространение вредного курортного сбора на все регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Ростуризм уже был в подчинении Минэкономразвития, и тогда был введен абсолютно неэффективный и вредный для внутреннего туризма курортный сбор. Не так давно именно МЭР предлагало расширить этот побор на все регионы. И если теперь ведомство «продавит» эту идею, по внутреннему туризму будет нанесен очередной удар», — убежден Миронов.

«Также неизвестно, продолжится ли эффективная программа «туристического кешбэка», на которую в проекте федерального бюджета на следующие три года Минфин не заложил ни копейки», — рассуждает парламентарий.

«Есть риск, что под управлением МЭР подобные чисто финансовые подходы в отношении отрасли преобладают. Но развитие туризма не может строиться на жесточайшей бюджетной экономии и поборах с граждан», — констатировал парламентарий.

По его убеждению, необходимы создание комфортной инфраструктуры за счет государства, борьба с запредельными ценами, которые в условиях ограничений «ломит» с туристов бизнес.

Миронов сомневается, что Минэкономразвития при своих либерально-монетарных позициях будет решать эти задачи.

Ранее президент России подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития.