Миронов: с переходом в МЭР туризм будет развиваться на поборах с граждан
Москва, 21 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В связи с упразднением Ростуризма у Минэкономиразвития больше возможности продавить распространение вредного курортного сбора на все регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Ростуризм уже был в подчинении Минэкономразвития, и тогда был введен абсолютно неэффективный и вредный для внутреннего туризма курортный сбор. Не так давно именно МЭР предлагало расширить этот побор на все регионы. И если теперь ведомство «продавит» эту идею, по внутреннему туризму будет нанесен очередной удар», — убежден Миронов.
«Также неизвестно, продолжится ли эффективная программа «туристического кешбэка», на которую в проекте федерального бюджета на следующие три года Минфин не заложил ни копейки», — рассуждает парламентарий.
«Есть риск, что под управлением МЭР подобные чисто финансовые подходы в отношении отрасли преобладают. Но развитие туризма не может строиться на жесточайшей бюджетной экономии и поборах с граждан», — констатировал парламентарий.
По его убеждению, необходимы создание комфортной инфраструктуры за счет государства, борьба с запредельными ценами, которые в условиях ограничений «ломит» с туристов бизнес.
Миронов сомневается, что Минэкономразвития при своих либерально-монетарных позициях будет решать эти задачи.
Ранее президент России подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития.