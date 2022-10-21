21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что киевские боевики умышленно ударили по гражданской переправе через Днепр в Херсоне, их удар был направлен против мирных жителей. В результате удара есть погибшие.

Оксана Переможенко, , 15:03 — REGNUM Боевики киевского террористического режима умышленно ударили по гражданской переправе через Днепр в Херсоне, их удар был направлен против мирных жителей. Об этом 21 октября сообщил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик указал на то, что переправа работала ночью, чтобы на левый берег Днепра переправить максимальное число мирных людей, военнослужащие переправой не пользовались и она не применялась для военных грузов.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская», — сказал он.

Отметим, утром 21 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что известно о четырех погибших в результате удара по переправе. Глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец также сообщил, что среди погибших есть дети.

Произошедшее в Херсоне не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многие отметили, что Киеву плевать на жизни мирных граждан, им важны только территории. Другие подчеркнули, что никаких переговоров с киевским режимом быть не может.

«И кто-то ещё верит в то, что там есть нормальные люди? Там нелюди! Убивают гражданских намеренно! Сволочи! А мы всё верим в хорошее. Нет его на [территории б. УССР], нет совсем!» — отреагировал пользователь с ником «Россия».

«Твари… И как можно с такими о чем-то договариваться? Пока каждый причастный к гибели мирных не понесет наказание, нельзя останавливаться», — добавил D.

«Переговоры? Опять? Нет, хватит. Пытались уже. Только время бесценное потеряли. С кем переговариваться? С фашистами? Нет уж. Только силой, чтобы стереть с лица земли», — отреагировала Irina.

«Это к тому, что мы против мирных [жителей бывш. УССР] не ведем военных действий. А они… наших мирных уничтожают», — написала Наталья.

Выданные паспорта Цитата из видео «Первые паспорта РФ в Херсоне»

«Боже, я понимаю, твари отдают приказы, а какие твари их выполняют?» — не выдержала Анна Т.

«Они реально в разы хуже фашистов!» — отметила Виктория.

«Вы все еще удивляетесь? Уже давно пора понять, что рядом фашистское отребье», — добавила Варвара И.

«Так [киевскому режиму] люди не нужны! Им нужно просто «освободить» «свою» территорию, «свои» земли. Тем более в этих областях они уже не считают этих людей своими. Поэтому и уничтожать их будут не жалея!» — написала Любовь.

«Какие же они нелюди», — возмутилась Ирина Л.

«Ответка будет? Оставшиеся подстанции добить», — призвал DezGun.

«А потом удивляются, почему люди шли на референдум, чтобы быть с Россией. [Киевский режим] убивает всех, неважно, свой или чужой», — подытожила Ольга И.

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