Москва, 21 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Информацию о случаях, когда мобилизованных отправляют в зону боевых действий без должной подготовки, проверят. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 октября журналистам.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Журналисты спросили его, известно ли в Кремле, что военкоры сообщают об отправке неподготовленных мобилизованных на фронт. Эти вопросы относятся к компетенции Минобороны, сказал Песков.

«Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что делать выводы о частичной мобилизации в России, объявленной 21 сентября, преждевременно.

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