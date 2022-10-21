Херсон, 21 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Все котельные Херсона готовы к пуску тепла, об этом сообщил 21 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В эфире телеканала «Россия 24» он пояснил, что уже пущено отопление в больницах.

«Готовы к запуску отопления все котельные в областном центре», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в правобережной части Херсонской области, в том числе в Херсоне, приступили к вывозу мирного населения. При этом коммунальные службы, работают в штатном режиме, также работают и все медучреждения.