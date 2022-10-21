21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Екатерина Булатова, , 15:02 — REGNUM Двухдневные курсы по военной и медицинской подготовке можно пройти в Ростове-на-Дону. Занятия проходят на базе военно-учебного центра ДГТУ. О начале обучения в начале октября объявил донской губернатор Василий Голубев. За это время желание получить знания по начальной военной подготовке изъявили сотни человек. Корреспондент ИА REGNUM побывал на базе военно-учебного центра ДГТУ.

На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Пройти краткосрочные курсы, бесплатно получив или повысив военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи, могут все горожане, достигшие 18-летнего возраста.

На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Преподавательский состав проводит как теоретические, так и практические занятия на полигоне на базе одной из воинских частей Ростовской области. Для прохождения занятий на стрельбище с собой следует взять одежду для полевых занятий, куртку, ботинки с высокими берцами или туристическую обувь, дождевик или плащ-накидку, а также перчатки тактические или рабочие.

На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Перед входом в аудиторию Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В аудитории ВУЦ ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Занятия проводятся по группам из 25 человек в соответствии с утверждённым расписанием. За один поток получить новые знания могут до 100 человек. Желающих достаточно, говорят преподаватели. Запись ведётся на ноябрь.

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Теоретические занятия проводятся на базе военно-учебного центра ДГТУ. На полигоне одной из воинских частей проводятся практические занятия, в рамках которых обучающиеся принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова, метанию гранат, действию солдата в бою. Здесь все желающие получают азы начальной военной подготовки. На базе ВУЦ организован полный цикл подготовки студентов — более 1000 человек в год», — отметил заместитель начальника военно-учебного центра ДГТУ Андрей Малик.

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В числе слушателей — казаки-дружинники Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Участники двухдневного обучения активно оставляют отзывы и делятся своими впечатлениями от занятий.

Занятия на учебном полигоне ВУЦ ДГТУ Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Очень полезный и познавательный курс для тех, кто в запасе, и даже для тех, кто ни разу не сталкивался с военной службой. Граждане, посетившие эти курсы станут более уверенными в себе и получат много полезной информации о военной службе. Спасибо, очень понравилось. Отстрелял на оценку «отлично», — поделился Владимир.

Работа с металлоискателем Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Был приятно удивлён неформальным подходом к обучению. Всё было по существу, по делу. Очень доволен! Время прошло не зря», — отмечает ещё один слушатель курса.

«Был. Прошел обучение. Вспомнил службу. Узнал много нового и интересного. Спасибо всем причастным», — поблагодарил Александр.

Инженерная подготовка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Инженерная подготовка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Инженерная подготовка Екатерина Булатова © ИА REGNUM Инженерная подготовка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Хочу выразить благодарность офицерам ВУЦ ДГТУ за проведенную учебу. Она начиналась как некий экспромт. А закончилась группой сплоченных людей, которые решили поддерживать общение и после учебы», — говорит Алексей.

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Спасибо всему преподавательскому составу за их профессионализм, терпение, за новые знания. Очень продуктивно, интересно. Грустно, что обучение проходит всего два дня. Хочется ещё раз вернуться», — признаётся Елизавета.

Учебная мина «Лепесток» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Учебная мина Екатерина Булатова © ИА REGNUM Учебная мина Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Среди тех, кто в числе первых записался на двухдневные курсы, — казаки.

«Сегодня занимаются 25 казаков-дружинников. Курсы важны, нужны и пригодятся в каждодневной работе казачьей дружины. В составе дружины сегодня — 50 человек. Все они пройдут обучение на базе военно-учебного центра», — подчеркнул Андрей Тупалов, командир казачьей дружины Ростова-на-Дону.

Занятия на учебном полигоне Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Учебное место №7. Блиндаж безврубочной конструкции Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Записаться на бесплатные курсы может каждый желающий по телефону единой информационной службы Ростовской области 122 или через портал волонтерского движения Ростовской области dobrovolec61.ru или доброволец61. рф.

В числе слушателей — казаки-дружинники Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В октябре справки об успешном прохождении обучения получили более 125 человек.