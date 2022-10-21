Москва, , 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 21 октября в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, который рассказал о развитии социально-экономическом развитии региона, в том числе в сфере промышленности, энергетики, строительства, инфраструктуры и здравоохранения.

Сергей Носов и Владимир Путин Kremlin.ru

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В ходе доклада Носова, президент отметил, что «в целом ситуация ровная. Увеличение валового регионального продукта, причём очень хорошая цифра по сравнению со многими другими регионами страны. Промышленное производство растёт. Очень хорошие инвестиционные проекты, которые говорят о том, что ситуация должна быть стабильной. Сельхозпроизводство на уровне находится — с учётом климатических особенностей, это хорошо. Уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране».

Глава государства обратил внимание, что на Колыме «стройка немножко припала».

«Не очень понятно, почему так, что это такое, откуда это. Или есть какие-то объективные вещи, может быть? — спросил Путин.

Сергей Носов пояснил ситуацию.

«Что касается строительной отрасли. Вы отметили, что есть статистические данные — в первой половине 2022 года некоторое снижение по объёму. Но я хочу отметить, в целом объём СМР с 2018 года вырос в два раза, и впервые за 20 лет обеспечен ввод нового жилья — для нас это большая цифра — 35,3 тыс. кв. метров. Мы специально готовили строительную отрасль к реализации прежде всего нацпроектов, и тех проектов, возможность реализации которых появилась уже сегодня. Здесь надо сказать, что обновлена мощность по производству асфальта, щебня, бетона, закуплена необходимая строительная техника, привлечены крупные строительные компании. Хочу сказать, что мы и фасады жилых домов реконструируем, занимаемся благоустройством.

Объём строительных работ достаточно большой, а сдачу объектов притормозили в этом году, в том числе и крупные компании по вводу промышленных объектов. Я думаю, что по концу года ситуация будет обратная, потому что мы это видим, мы знаем, какие объекты будут пускаться в конце этого года», — ответил губернатор Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, президент обсудил с губернатором ситуацию на рынке труда Магаданской области.