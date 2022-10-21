Москва, 21 октября 2022, 14:19 — REGNUM В случае, если исполнители теракта на «Северных потоках» будут преданы огласке, многие в Европе удивятся. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва по дипломатическим каналам ведет работу по допуску к расследованию взрывов, однако натыкается «на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования диверсий на «Северных потоках».
Читайте также: Песков: РФ не имеет возможности расследовать теракт на «Северных потоках»