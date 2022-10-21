Степанакерт, 21 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ожидает быстрые результаты от назначения госминистром республики отказавшегося от российского гражданства миллиардера и мецената Рубена Варданяна. Об этом глава Арцаха заявил в интервью армянскому «Общественному телевидению».

Government.ru Рубен Варданян (в центре)

«Он может решить многочисленные озвучиваемые обществом проблемы. Уверен, что мы увидим результаты очень скоро», — сказал президент.

Арутюнян отметил, что давно знает Варданяна, который более 20 лет помогает Нагорному Карабаху. Глава республики также ожидает, что новый госминистр поможет укрепить связи Арцаха и Армении с диаспорой.

Стоит отметить, что Варданян ранее сообщил в своём телеграм-канале, что согласился стать госминистром Нагорного Карабаха. Назначение запланировано на начало ноября.