Самара, 21 октября 2022, 14:26 — REGNUM В Самарской области идет подготовка к реализации проектов обращения с отходами. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.
Вопросы, связанные со строительством многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, были рассмотрены на совещании в областном правительстве.
В 2023—2024 годах в Самарской области планируют возвести четыре многофункциональных комплекса обращения с отходами на территориях Хворостянского, Кинель-Черкасского, Сергиевского и Большечерниговского районов. Проект реализуется в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».
Сообщается, что объемы твердых коммунальных отходов, которые будут проходить через многофункциональные комплексы определяются входящим потоком отходов — до 110 тысяч тонн ежегодно.
«Появление четырех крупных многофункциональных комплексов в нашем регионе значительно улучшит ситуацию в отрасли, позволит существенно сократить вредное воздействие на окружающую среду, исполнить целевые показатели нацпроекта «Экология», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова.
Сообщается, что сейчас производится расчет долгосрочных параметров концессионных соглашений для выстраивания эффективной финансовой модели проектов.
«Прошу завершить эту работу в недельный срок», — поставил задачу чиновникам Кудряшов.