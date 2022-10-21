Самара, 21 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Самарской области идет подготовка к реализации проектов обращения с отходами. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз и переработка мусора

Вопросы, связанные со строительством многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе, были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

В 2023—2024 годах в Самарской области планируют возвести четыре многофункциональных комплекса обращения с отходами на территориях Хворостянского, Кинель-Черкасского, Сергиевского и Большечерниговского районов. Проект реализуется в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

Сообщается, что объемы твердых коммунальных отходов, которые будут проходить через многофункциональные комплексы определяются входящим потоком отходов — до 110 тысяч тонн ежегодно.

«Появление четырех крупных многофункциональных комплексов в нашем регионе значительно улучшит ситуацию в отрасли, позволит существенно сократить вредное воздействие на окружающую среду, исполнить целевые показатели нацпроекта «Экология», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства регионаВиктора Кудряшова.

Сообщается, что сейчас производится расчет долгосрочных параметров концессионных соглашений для выстраивания эффективной финансовой модели проектов.

«Прошу завершить эту работу в недельный срок», — поставил задачу чиновникам Кудряшов.