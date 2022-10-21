Херсон, 21 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Заявления руководителей киевского режима о том, что в результате удара по херсонской переправе гражданские лица пострадать не могли, поскольку удар был нанесен во время комендантского часа, не выдерживают никакой критики, написал 21 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

Как сообщалось ранее, в результате ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне погибли четыре человека, 13 пострадали.

«Эвакуация в Херсоне проходит круглосуточно, и противник не мог об этом не знать. Удар по переправе был нанесён намерено, в этом нет никаких сомнений», — написал Поддубный.