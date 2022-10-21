Светлоярский район, Волгоградская область, 21 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о хищении трубопровода в Светлоярском районе Волгоградской области. В колонию, в том числе, отправится заместитель главы районной администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод

В суде было доказано, что четверо сообщников летом 2019 договорились и тайно демонтировали, используя гусеничный экскаватор, часть металлического трубопровода на территории Светлоярского городского поселения. В пункты приёма металлолома злоумышленники сдали более 722,5 тонны конструкции на общую сумму более 10,5 млн рублей. Замглавы района покрывал хищение, придав демонтажным работам законный вид, а затем чиновник распределил между соучастниками полученные от реализации металла деньги.

Чуть ранее трое фигурантов уголовного дела по такой же схеме похитили в районе 32,8 тонны трубопровода стоимостью 461,8 тысячи рублей.

Приговором суда исполнителям назначено от трёх лет девяти месяцев до пяти лет лишения свободы, экс-чиновнику — четыре года заключения. Отбывать наказание им определено в исправительной колонии общего режима.

Осуждённые обжаловали решение, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил приговор без изменения.